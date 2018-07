Shawn Mendes testimonial smartwatch EA

MILANO, 16 LUG - Emporio Armani Connected è il nome dei nuovi smartwatch touchscreen di Emporio Armani, di cui è testimonial è il cantante e compositore Shawn Mendes. I nuovi smartwatch saranno disponibili in prevendita online dal 16 luglio dall'inizio di settembre nei negozi dell'azienda e nei rivenditori selezionati in tutto il mondo. Dotati del sistema operativo Wear OS di Google e del SoC di Qualcomm©, Snapdragon WearTM 2100, i nuovi smartwatch sono compatibili con i telefoni iPhone© e AndroidTM. Oltre alle caratteristiche classiche della piattaforma Wear OS, gli smartwatch includono funzionalità aggiuntive come il monitoraggio della frequenza cardiaca, la possibilità di fare acquisti usando Google Pay, la misurazione GPS della distanza percorsa e Google Assistant. Nuovo anche il design con quadrante digitale, cassa in acciaio inossidabile e un display AMOLED da 1,19 pollici con sensore ambientale per ottimizzare la durata della batteria.