MILANO, 16 LUG - A passeggio in pigiama in seta nero per le strade di New York, con reggiseno a vista: così, a 20 anni esatti dall'uscita della serie cult 'Sex and the city', Sarah Jessica Parker viene immortalata per la nuova campagna pubblicitaria di Intimissimi. Una campagna globale di cui è protagonista la nuova balconette in pizzo che comprenderà affissione, stampa, spot TV e digital campaign.