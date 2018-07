Morta Renata Sellani big poesia dialetto

SENIGALLIA (ANCONA), 16 LUG - Lutto nel mondo della cultura: a 96 anni è morta a Senigallia la poetessa Renata Sellani, sorella del grande pianista jazz Renato. Una donna che ha dedicato la sua vita alla scuola, alla cultura e alla poesia dialettale: insegnante e poi dirigente scolastico, la 96enne era stata anche autrice di testi teatrali in lingua italiana e in dialetto, poetessa nonché presidente dell'Associazione Nazionale Poeti e Scrittori Dialettali per la quale organizzò a Senigallia, nel 2012, il convegno nazionale dei poeti e scrittori dialettali. Profondamente innamorata della cultura popolare e del dialetto locale, Renata Sellani fu anche la fondatrice della compagnia Filodrammatica 'La Sciabica'. "Sempre pronta a collaborare - ricorda il sindaco Maurizio Mangialardi - metteva a disposizione la sua ricca esperienza professionale e la sua grande versatilità culturale. Riteneva il dialetto un patrimonio linguistico e culturale da salvaguardare". I funerali il 17 luglio alle 16 alla chiesa della Maddalena.