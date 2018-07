Radford,giro un film su Alexander Nevsky

ISCHIA, 16 LUG - Per il suo Alexander Nevsky adolescente sogna Timothée Chalamet. "E' magico, prima o poi farò un film con lui". Il regista inglese Michael Radford all'Ischia Global Film & Music fest parla del suo cinema e dei prossimi progetti, almeno tre in rampa di lancio, anche perché per gli 800 anni dalla nascita dell'eroe russo il kolossal più volte annunciato dovrebbe arrivare nelle sale con una coproduzione internazionale. A Ischia però il regista de 'Il Postino' innamorato dell'Italia sta definendo con il produttore Marc Canton un altro film tratto da una affascinante storia del passato, quella di un galeone fantasma affondato nel 1600 al largo della Florida con un enorme carico d'argento. "Di Nevsky - spiega - racconterò la vita avvolta nella leggenda, all'epoca a sedici anni si era già adulti, anche perché si moriva prestissimo. Chalamet (l'Elio di 'Chiamami con il tuo nome', ndr) con la luce del suo sguardo sarebbe perfetto".