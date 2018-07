Nuovi itinerari per Funk off a Uj

PERUGIA, 17 LUG - La street parade dei Funk Off, da sempre una caratteristica delle giornate musicali di Umbria Jazz a Perugia, il 18 e il 19 luglio si arricchirà di due nuovi itinerari, fuori da quelli classici. Mercoledì 18 luglio viene riproposta, per il quarto anno consecutivo, una variazione sul tema al percorso quotidiano della marching band. I Funk Off nella loro uscita mattiniera (ore 11.30) torneranno ad animare piazza Umbria Jazz ai piedi dell'acropoli e lungo l'asse del Minimetrò, scatenando prevedibilmente l'entusiasmo degli utenti. Giovedì 19 luglio, invece, nella sua uscita pomeridiana (alle 18.30) la band toscana porterà i suoi ritmi e colori in piazza Grimana, a rendere omaggio al rinnovato Arco Etrusco ed al maestoso Palazzo Gallenga, che ospita l'Università per stranieri.