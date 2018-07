Pausini, sul palco a Roma i suoi autori

ROMA, 17 LUG - Virginio, Edwyn Roberts, Daniel Vuletic, Tony Maiello, Giulia Anania, Enrico Nigiotti saranno gli artisti che, dopo aver collaborato all'ultimo disco della cantante romagnola, Fatti Sentire, apriranno i concerti di Laura Pausini al Circo Massimo il 21 e 22 luglio. Sabato apriranno il concerto Virginio che ha firmato insieme a Pausini E.STA.A.TE., brano estivo in alta rotazione radiofonica, Fantastico (Fai quello che sei) e Il caso è chiuso; Edwyn Roberts, già tra gli autori musicali di Simili e co-autore per le musiche di Non è detto, brano di lancio di tutto il progetto; Daniel Vuletic, storico collaboratore di Laura, che nell'ultimo disco è autore delle musiche per Nuevo, Un progetto di vita in comune, Il caso è chiuso e Francesca (Piccola aliena). Domenica sarà la volta di Tony Maiello, che ha scritto a quattro mani con Laura Il coraggio di andare, Giulia Anania, tra le firme de La soluzione, ed Enrico Nigiotti, uno degli autori de Le due finestre.