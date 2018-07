Bimbi Belli a Albertini e D'Innocenzo

ROMA, 18 LUG - Non poteva che esserci la categoria miglior dibattito nei premi consegnati da Nanni Moretti "no il dibattito no", cit. Io sono un autarchico) il 17 luglio a conclusione della 13/a rassegna sulle opere prime 'Bimbi Belli' all'arena del suo Nuovo Sacher a Roma. E' andato ai fratelli gemelli Damiano e Fabio D'Innocenzo, registi emergenti già pluripremiati, per il loro film d'esordio La terra dell'abbastanza. La giuria del pubblico ha assegnato anche: "Manuel" di Dario Albertini, Miglior film; Andrea Lattanzi ("Manuel") migliore attore; Milena Mancini ("La terra dell'abbastanza") migliore attrice.