Giffoni, tra i giurati anche un robot

SALERNO, 18 LUG - Tecnologia e ricerca saranno tra le protagoniste della prima giornata del Giffoni Film Festival, in programma dal 20 al 28 luglio a Giffoni Valle Piana (Salerno). La 48/a edizione prenderà il via con un ospite d'eccezione: il robot umanoide Pepper che vestirà i panni di giurato come "giffoner 5601". L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Giffoni Innovation Hub. Pepper è simbolo e strumento della ricerca, quella condotta da Silvia Rossi (che il 20 e il 21 luglio terrà un laboratorio dal tema: Artificial Intelligence and Robot programming for Kids), a capo del laboratorio fridericiano di Progetti di Robotica Intelligente e Sistemi Cognitivi Avanzati, che per l'occasione, mostrerà la capacità d'interazione del robot con la platea. Progettato da SoftBank Robotics, Pepper intratterrà i ragazzi e le ragazze del Giffoni Film Festival introducendo il concetto d'intelligenza artificiale, tema chiave di Next Generation, la rassegna d'innovazione interna al Giffoni Film Festival.