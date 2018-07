Aldo in Friuli, ciak primo film solista

TRIESTE, 18 LUG - Arriva a Tarvisio (Udine) per girare alcune scene del suo primo film da 'solista', Aldo Baglio del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Diretto da Enrico Lando - la pellicola è prodotta dalla Adigi Due Film -, ne "L'Indesiderato" Aldo interpreta Michele, in una commedia degli equivoci sull'attualissimo tema dell'immigrazione. E' una storia di incroci inaspettati e sentimenti fortissimi, raccontata attraverso la grande comicità e la stralunata delicatezza umoristica che caratterizzano da sempre la vena esilarante di Aldo Baglio. Le riprese nei dintorni di Tarvisio cominceranno il 30 luglio e proseguiranno fino al 10 agosto, in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission. Si girerà da Fusine a Coccau, dal Fontanon di Goriuda ad altre zone tra le più affascinanti del Tarvisiano. Ad affiancare Baglio, anche Angela Finocchiaro. (ANSA).