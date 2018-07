Regione, ok a piano Parco Appia antica

ROMA, 18 LUG - Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato a maggioranza il Piano del Parco dell'Appia Antica, che coinvolge il territorio dei Comuni di Roma, Ciampino e Marino, atteso da oltre 15 anni. Oggi è una "data storica - ha detto in un tweet il governatore Nicola Zingaretti - Dopo 30 anni si realizza definitivamente il sogno di Antonio Cederna e di un'intera generazione! Un parco unico al mondo, una svolta per Roma!". "E' un importante traguardo raggiunto - spiega l'assessore regionale all'Ambiente Enrica Onorati - che segna un passo fondamentale per la coesistenza e convivenza serena di tutti i soggetti interessati a un territorio così esteso, parliamo di circa 3.400 ettari, per la gran parte di proprietà privata". Il piano approvato è "basato su un sereno connubio tra tutela ambientale, paesaggistica e archeologica e le esigenze di sviluppo di un territorio protetto".