L'altra Napoli di Alessia e Alessandro

ROMA, 18 LUG - Alessia "nata sbagliata" che sogna una famiglia unita, famiglia che non ha mai avuto, Alessandro che vive quotidianamente con l'aiuto prezioso dei genitori in un quartiere tanto difficile come Scampia. Sono i due testimoni dell'essere 'femmenèlla" - come da sempre a Napoli ci si riferisce ad un maschio omosessuale con espressività marcatamente femminili (spesso sovrapposto alla più diffusa realtà transgender o transessuale) - oggi in una città arcobaleno che affronta il tema della tolleranza nei confronti della comunità LGBT. Hanno accettato di raccontarsi in Nato Femmena, un film di Pasquale Formicola e Elisabetta Rasicci, in onda su Rai3 in prima tv a mezzanotte e 10 domani per il ciclo Doc3 - Il cinema del reale. Alessia Cinquegrana, nata come Giovanni, 29 anni, è la prima sposa trans in Italia. Alessandro Saggiomo, 25 anni, attore e drag queen, attivista del mondo LGBT napoletano ed aspirante nuova RuPaul. A fare da fil rouge uno dei piu influenti drammaturghi napoletani, Enzo Moscato.