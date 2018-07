Narcos, la nuova serie è in Messico

ROMA, 18 LUG - Si allontana dalla Colombia, dove sono ambientate le prime tre stagioni di Narcos, per raccontare le origini della moderna guerra della droga messicana, andando dritto alle sue radici. La nuova serie 'Narcos: Messico' sarà disponibile su Netflix entro la fine dell'anno in tutti i paesi dove il colosso streaming è attivo. Il conflitto inizia in un momento storico in cui i trafficanti di droga messicani sono una disorganizzata confederazione di coltivatori e commercianti e segue la successiva affermazione del cartello di Guadalajara negli anni Ottanta, quando Félix Gallardo (Diego Luna) prende il comando, riunendo tutti i trafficanti e costruendo un impero. Quando l'agente della Dea Kiki Camarena (Michael Pea) si trasferisce con moglie e figlio dalla California a Guadalajara per il suo nuovo incarico, capisce che il suo ruolo sarà più complicato di quanto potesse immaginare. Inizia una tragica catena di eventi, che segnerà il destino del traffico di droga, dando vita alla guerra degli anni successivi.