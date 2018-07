Aw Lab Tomorrow's Tribe con Puma/Adidas

ROMA, 18 LUG - Aw Lab lancia Tomorrow's Tribe, le nuove sneakers nate in collaborazione con Puma e Adidas Originals. Le scarpe, divenute segno distintivo di appartenenza delle nuove tribù giovanili, vengono reinterpretate con le Puma Hearth e le Puma Bow, must have di questa stagione, rilette con dettagli che ne esaltano la silhouette: fiocchi e lacci di raso di velluto rosa acceso o con il finissimo accostamento del celeste e del raso giallo in seta. Le nuove Adidas Stan Smith giocano invece con la texture e la matericità dei materiali. Rilievi grafici tribali come disegni scolpiti tono su tono. Il rosa del tallone e l'oro della label accendono la femminilità di questa sneaker. Il nuovo pack di esclusive si chiude con un altro modello storico di adidas Originals. Le Campus portano equilibrio e una nota di differenza con un finissimo grigio ed il contrasto raffinato con i micro dettagli logo in oro. Tomorrow's Tribe si completa con una speciale capsule di hoodies crop-top neri e rosa con pantaloni della tuta a bande.