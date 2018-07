Cinema: premio Amidei all''Insulto'

GORIZIA, 18 LUG - E' stato assegnato a Ziad Doueiri e Jolle Touma per il film libanese "L'insulto" il 37/o premio Sergio Amidei per la miglior sceneggiatura internazionale, conclusosi oggi a Gorizia. Con un videomessaggio inviato da Parigi, il regista e sceneggiatore Ziad Doueiri ha affermato che "il prestigioso riconoscimento ci aiuta a contrastare alcune voci oscure che nel nostro Paese tentano costantemente di abolire la libertà di parola e di espressione con la censura". L'insulto è risultato vincitore della Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile (Kamel El Basha) alla 74/a Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia ed è la prima opera libanese nominata agli Oscar 2018 come miglior film straniero. (ANSA).