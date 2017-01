Riflettori accesi su Catania: «Una miniera di meraviglie»

CATANIA - E' “una miniera di meraviglie” la Catania che Osvaldo Bevilacqua e la troupe di Sereno Variabile hanno “scoperto” la scorsa settimana durante le riprese cittadine di una puntata dello storico programma di Rai Due, una ormai enciclopedica “vetrina” itinerante che tocca i luoghi più significativi del Belpaese.

Con la regia di Roberto Moschini e la collaborazione del Comune di Catania, il noto presentatore ha percorso in lungo e in largo il centro storico tra bastioni di pietra lavica e mura cinquecentesche, inoltrandosi su un itinerario che comprende tra l'altro Terme Romane e Achilliane, Teatro Antico e percorsi d'acqua, Monastero dei Benedettini e Castello Ursino, palazzo Biscari e Ciminiere. In evidenza aspetti della cultura, della storia e delle tradizioni catanesi, con in testa i luoghi della festa di Sant'Agata, ma anche attenzione ai sapori e ai profumi dello street food e ai colori e gli umori della Pescheria, e ancora per l'arte dei Pupi, l'Etna e l'artigianato di pietra lavica.

«Catania - ha detto Bevilacqua durante una pausa delle riprese effettuate in piazza Duomo - è davvero un cocktail meraviglioso: è quello che ci si aspetta ma anche oltre, perché la realtà supera la fantasia. Ovunque ti giri è una sorpresa, dal monastero dei Benedettini ai palazzi d'epoca, alla Pescheria. Abbiamo intervistato turisti provenienti da ogni parte del mondo per i quali la città di Catania vale il viaggio. E dovrebbe essere così a maggior ragione per gli italiani che invito a venire per scoprire le bellezze di questi luoghi, accompagnati dall'entusiasmo del catanese e da quella sua gelosia per la città che è anche voglia di custodirla».

La puntata di “Sereno Variabile” dedicata a Catania andrà in onda su Rai Due sabato 4 febbraio alle 17,05.