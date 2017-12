Sci: brilla Trampolino olimpico Cortina

ROMA, 22 DIC - Cortina, Regina degli sport invernali dalle Olimpiadi del 1956 agli appuntamenti di Coppa del Mondo e verso i Mondiali di sci alpino del 2021, è tornata a illuminare uno dei suoi simboli a 5 cerchi, il Trampolino Italia: la sera, infatti, simile ad una rampa di lancio verso il cielo, offre un luminoso benvenuto a chi raggiunge la conca da sud. E mentre il tempo sembra affrettarsi verso il 25 dicembre, le finestre del Comun Vècio si accendono giorno dopo giorno, svelando alcuni capolavori della natività: un monumentale calendario dell'avvento, un lucente richiamo alla tradizione, il "presepe in grande" della Regina delle Dolomiti che, anche quest'anno, attende solo di festeggiare il Natale più bello di sempre. "Le nuove luci, inaugurate in occasione del Cortina Fashion Weekend e scelte per illuminare le festività natalizie, rientrano in un progetto più ampio mirante ad allestire, sin dal prossimo anno, anche i villaggi di Cortina" ha dichiarato l'Assessore del Comune di Cortina d'Ampezzo, Paola Coletti.