Calcio: Spalletti, problema sono stadi

MILANO, 22 DIC - "Il problema è un altro: avere degli stadi e dei campi corretti e la possibilità di far vivere le partite alle famiglie. Giocano da tutte le parti, non vedo la differenza o il divieto". Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, alla vigilia della partita contro il Sassuolo, commenta così la novità di quest'anno con il campionato che non si ferma durante la sosta natalizia. "Potrebbe portare dei vantaggi anche all'affluenza degli stadi - continua - col ghiaccio e la neve diventa più difficile. Se ci fossero stadi riscaldati, si può anche alle 12.30 del 25. Bastano un pallone e due maglie al posto dei pali".