Marquez, porta aperta a novità nel 2019

ROMA, 22 DIC - Nel paddock della MotoGp le voci di un passaggio di Marc Marquez alla Ktm dal 2019 (con la Ducati possibile alternativa) circolano da tempo: "La porta è aperta ma ho sempre detto che andrò dove mi dice il cuore e dove ritengo di poter vincere. Non voglio rischiare di andare in una squadra poco competitiva, fare un azzardo. Voglio una moto per vincere in ogni gara". Così si è espresso il campione spagnolo, iridato con la Honda. Marquez ha anche ammesso di aver sottovalutato Andrea Dovizioso che, in sella alla Ducati, fino alla fine gli ha conteso il titolo: "Quando ha vinto al Mugello e al Montmeò ero contento perché ha tolto punti a Vinales e Rossi. Ma poi ho capito che Dovi poteva vincere. Ho imparato tanto da lui, mantiene il suo stile sempre e comunque con o senza pressione".