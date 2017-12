Rally: Skoda festeggia titolo Mondiale

ROMA, 22 DIC - Il Motorsport è insito nel DNA SKODA. La Casa boema ha infatti appena archiviato la più gloriosa stagione rally della sua storia sportiva, iniziata 116 anni fa. Per celebrarla degnamente, SKODA presenta FABIA R5 edition la variante più dinamica della gamma FABIA, spinta dal nuovo quattro cilindri 1.4 TSI 125 CV (92 kW). Sviluppata sulla base della versione MONTE CARLO, grazie al cambio DSG a 7 rapporti, FABIA R5 edition scatta da 0 a 100 km/h in 8,8 secondi, raggiungendo la velocità massima di 203 km/h. Il telaio sportivo con taratura specifica, in combinazione con l'assetto ribassato, è garanzia di tenuta di strada ottimale. Volante multifunzione "Supersport", sedili sportivi profilati e impianto di scarico specifico enfatizzano la personalità dinamica di questo modello, dispensando ulteriore piacere di guida. FABIA R5 edition è disponibile nel solo colore di carrozzeria Bianco Magnolia con tetto nero in contrasto. Il modello speciale è disponibile con cerchi in lega "SAVIO" da 17".