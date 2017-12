Gasperini, col Milan è partita che conta

ZINGONIA (BERGAMO), 22 DIC - Il derby lombardo dei 24 punti, aspirando a un posto al sole, tra una delusa e la solita outsider: Gian Piero Gasperini presenta la sfida del sabato tra il Milan e la sua Atalanta. "Incontriamo un'ottima squadra che magari sta disattendendo le speranze della vigilia, ma ha giocatori di valore - esordisce -. Una partita che conta molto e che affrontiamo al meglio: se vinciamo sarà fondamentale". I rossoneri si presentano all'appuntamento dopo sei giorni filati di ritiro: "L'avversario di turno ha fatto una campagna acquisti importante, ma alla fine abbiamo gli stessi punti - commenta Gasperini - Cambia la prospettiva: per loro è un male, noi siamo soddisfatti. Quest'anno in serie A non c'è niente di definito, è più combattuta ed equilibrata: nelle ultime settimane ho visto la nostra voglia di risalire per rimanere attaccati al carro ed è quello che mi preme".