Visintin e Moioli vincono a Cervinia

ROMA, 22 DIC - Italia padrona nello snowboardcross di Coppa del mondo che ha fatto tappa sulla pista "26" di Cervinia, tornata ad ospitare una tappa del circuito maggiore a distanza di dieci anni. Michela Moioli e Omar Visintin hanno regalato grandi soddisfazioni nelle big final femminile e maschile, vincendole in maniera differente ma ugualmente emozionante. Ad aprire le danze ci ha pensato la ventiduenne bergamasca, capace di conquistare la vittoria numero 7 della carriera (la 47/a nella storia per l'Italia). Vittoria al fotofinish invece per Visintin in campo maschile: l'altoatesino, a digiuno di successi sul circuito da quasi quattro anni, ha dato vita ad un fantastico testa a testa con Pierre Vaultier, piegato di un soffio sul traguardo, mentre Alex Pullin ha concluso al terzo posto. Per Visintin, vincitore della classifica generale nella stagione 2013-'14, si tratta del terzo trionfo in carriera (l'Italia tocca invece quota 38).