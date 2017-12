Doping: Cio squalifica Demchenko

ROMA, 22 DIC - Il Comitato olimpico internazionale ha squalificato 11 atleti russi nell'ambito dell'inchiesta per doping relativa ai Giochi olimpici invernali di Sochi 2014. Tra questi anche la medaglia d'argento nello slittino Albert Demchenko: in quella stessa gara il campione azzurro Armin Zoeggeler aveva conquistato il bronzo e ora, con la squalifica del russo, aspetta l'argento. Il medagliere dell'Italia a Sochi - considerando anche l'attesa per il bronzo di Karin Oberhofer nella 7,5 km di biathlon - si rimodellerebbe su 3 argenti e 6 bronzi. Questi gli altri atleti russi sanzionati che non potranno prendere parte ai Giochi di PyeongChang: i pattinatori Ivan Skobrev e Artem Kuznetcov, Tatyana Ivanova (slittino); i fondisti Nikita Kryukov, Alexander e Natalia Matveeva Bessmertnych; Liudmila Udobkina e Maxim Belugin (Bob) e i giocatori di hockey su ghiaccio Tatiana Burina e Anna Shchukina. Fino ad oggi, il numero di casi aperti dalla Commissione disciplinare ha raggiunto quota 46 dopo ulteriori accertamenti