Ciclismo: Trentin vicepresidente Accpi

ROMA, 22 DIC - Matteo Trentin ha raccolto il testimone da Filippo Pozzato. Oggi a Verona, per il Direttivo dell'Assocorridori ciclisti prof., ha ricevuto l'incarico di rappresentare i colleghi da vicepresidente in attività. Nel quadriennio '17/20 il trentino della Mitchelton Scott darà il proprio contributo al movimento, insieme al presidente Cristian Salvato e ad Alessandra Cappellotto, confermata vicepresidente non in attività e responsabile del settore femminile. Rinnovate anche le cariche di consiglieri per Andrea Ferrigato, Alessandro Bertolini e Ivan Ravaioli, al cui fianco lavoreranno le 'new-entry' Francesco Chicchi e Davide Viganò, ex stradisti. Confermati i probiviri Felice Gimondi, Francesco Moser e Marino Vigna, i revisori dei conti Valerio Agnoli, Enrico Barbin e Lara Vieceli, così come il rappresentante del settore pista Elia Viviani e il rappresentante del mondo fuoristrada Marco Aurelio Fontana. Riccardo Magrini continuerà ad essere il coordinatore della sezione ex professionisti.