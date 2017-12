Pallanuoto: Pro Recco, Sukno non idoneo

GENOVA, 22 DIC - Sandro Sukno, il pallanotista croato attaccante della Pro Recco, considerato uno dei più forti giocatori al mondo, non ha ricevuto l'idoneità sportiva per problemi cardiaci. Lo annuncia la plurititolata società di pallanuoto sul proprio sito. "È un'assenza molto dolorosa sotto il profilo umano e penalizzante sul piano sportivo - ha detto il presidente Maurizio Felugo - ma la tutela della salute dei propri atleti è sempre stata, resta una priorità assoluta per la nostra società e anche in questo caso prevale su tutti gli altri ambiti". Sukno è stato seguito dal prof. Paolo Zeppilli, responsabile del'unità operativa complessa di medicina dello sport e rieducazione funzionale del Policlinico Gemelli di Roma che l'aveva già fermato nell'ottobre scorso. "La rinuncia a uno dei migliori giocatori al mondo è un peso enorme per il prosieguo della stagione sportiva della nostra società sia in Italia che in Europa - ha detto Felugo - Ma, come sempre è accaduto in passato, la Pro Recco saprà reagire".