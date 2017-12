Atleticom we run Rome con Doveri in gara

ROMA, 22 DIC - Manca poco più di una settimana al momento più atteso dagli amanti del running: quello del 31 dicembre, il giorno dell'Atleticom we run Rome. Giunta alla 7/a edizione, la corsa su strada competitiva sulla distanza di 10 km e non competitiva sulle distanze di 10 e 5 km, è il fiore all'occhiello dell'Atleticom Asd. Nel consueto appuntamento del giorno di San Silvestro, l'Atleticom we run Rome ripercorrerà i luoghi più ricchi di storia e di fascino della Capitale: dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo. Dopo il grande successo delle prime due edizioni, la RefereeRun dell'Aia torna a far tappa. Si tratta di un format che prevede 6 gare sul territorio italiano, al termine delle quali sarà stilata una classifica generale con la somma dei migliori tre tempi. Tra gli arbitri iscritti all'Atleticom we run Rome 2017, il neointernazionale Daniele Doveri, Federico La Penna, Valerio Marini e Livio Marinelli della Can B; Daniele Viotti e Veronica Vettorel, assistente Fifa, entrambi Can Pro.