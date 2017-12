Donadoni: "Dovevamo chiuderla prima"

ROMA, 22 DIC - Roberto Donadoni è soddisfatto della vittoria a Verona, contro il Chievo, ma non abbandona come di consueto il tradizionale stile misurato. "Questa era una partita che dovevamo chiudere prima. Anche perché, il Chievo è una squadra tosta, sappiamo della loro fisicità. Chiaro che la vittoria è importante, ma siamo andati subito in vantaggio e avuto un paio di opportunità. Dobbiamo essere più convinti e determinanti e sfruttare al massimo le occasioni. Perché si può fare di più". Donadoni parla volentieri anche dei singoli. "Destro è stato decisivo, ma non solo per le reti realizzate. Si è mosso bene, con voglia, quando offre queste prestazioni allora i gol sono una naturale conseguenza. Antonio (Mirante) ha risposto alla grande a qualche critica fuori luogo. Mi aspetto più da Simone (Verdi). Ha fatto un gol, ma può e deve fare meglio", aggiunge.