Babacar: "Io riserva? Decide il tecnico"

ROMA, 22 DIC - "Era importante conquistare questi 3 punti. Abbiamo lavorato per vincere, siamo venuti qui con la giusta mentalità e dobbiamo continuare così. Se mi pesa entrare sempre a partita in corso? Certamente mi pesa un po', ma devo continuare a lavorare con grande concentrazione. Io e Simeone insieme dall'inizio è un'opzione possibile? Magari, ma decide l'allenatore. Io mi alleno per farmi trovare pronto". Lo ha detto, ai microfoni di Premium sport, Khouma El Babacar, l'attaccante della Fiorentina che ha deciso il match sul campo del Cagliari, finito 1-0.