Barca,Valverde "Mai dare Real per morto"

ROMA, 23 DIC - "La Liga non è finita". Il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, si gode le rotonda vittoria al 'Bernabeu' ma preferisce mantenere il basso profilo. "Siamo felici, abbiamo battuto una grande squadra ma questa vittoria non vuol dire niente. Abbiamo un buon vantaggio ma ancora molto rimane da fare", perche - aggiunge - "non bisogna mai dare per morto il Real". "Nel primo tempo hanno fatto un bel pressing - annota il tecnico - ed è stato difficile per noi giocare la nostra partita. Nella ripresa invece abbiamo preso il controllo e li abbiamo costretti nella loro metà campo. Siamo stati bravi". Anche se Valverde ammette che i suoi "hanno commesso un errore, sullo 0-2, quando abbiamo concesso un'occasione al Real". Rispetto alla Supercoppa spagnola di quest'estate il tecnico ha rivoluzionato la squadra e i frutti ora si vedono: "La preparazione era stata fatta per una lunga stagione e la squadra ha dimostrato che adesso funziona, che sa soffrire e ha risorse importanti quando ne ha bisogno".