Il 10 gennaio 'Tie-Break Tens' Melbourne

ROMA, 24 DIC - Ci saranno anche Stan Wawrinka e Lleyton Hewitt alla quarta edizione di "Tie-Break Tens" in programma il 10 gennaio alla Margaret Court Arena di Melbourne. Lo svizzero, attuale numero 9 del ranking mondiale, e l'australiano ex numero uno del mondo attuale capitano di Coppa Davis, ritiratosi nel 2016 - ma che ai prossimi Australian Open rientrerà nel tour per giocare il doppio al fianco del connazionale Sam Groth (al suo ultimo torneo) - si aggiungono dunque al serbo Novak Djokovic ed all'altro aussie Nick Kyrgios.