Fed Cup: Italia-Spagna, ecco i biglietti

ROMA, 24 DIC - Sono in vendita gli abbonamenti e i biglietti per la sfida di Fed Cup tra Italia e Spagna in calendario il 10 e 11 febbraio a Chieti. L'incontro è valido per il primo turno del World Group II e si giocherà su terra rossa indoor al PalaTricalle "Sandro Leombroni" della cittadina abruzzese.