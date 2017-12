'Wow Wheels on Waves'in onda su RaiSport

ROMA, 23 DIC - Rai Sport Hd festeggia il Natale andando a vela sotto l'albero. In onda questo pomeriggio lo Speciale "WOW WHEELS ON WAVES", il racconto dell'iniziativa promossa da Andrea Stella con il suo catamarano primo al mondo progettato senza barriere architettoniche. L'iniziativa durata 6 mesi lungo una rotta di 10.000 miglia è partita da Miami e si è conclusa a Venezia. Importanti le tappe di: New York dove Stella ha incontrato il segretario generale dell'ONU Guterres. Qui la consegna della Carta della Pace ed il riconoscimento della Convenzione per i diritti delle persone con disabilità. E attesissima la tappa di Ostia con l'incontro a Roma in Vaticano di Papa Francesco. Lo Speciale, montato da Roberto Toti e curato da Giulio Guazzini inviato Rai, curatore e conduttore della Rubrica "L'Uomo e il Mare", ripercorre i momenti più significativi del viaggio nell'Atlantico e lungo le coste della nostra penisola dove la diversità si è da subito trasformata in grande opportunità da valorizzare nel segno dell'inclusione!