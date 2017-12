Stampa celebra Barca, "Messi Christmas"

ROMA, 24 DIC - "Messi Christmas": il titolo dell'argentino 'Olè' ben sintetizza l'enfasi della travolgente vittoria ieri del Barcellona sul campo del Real Madrid. Una rassegna stampa tutta all'insegna del genio di Rosario, celebrato oggi ai quattro angoli del pianeta. "Leo ha fatto il miglior regalo di Natale a Barcellona", aggiunge il quotidiano sportivo, mentre il Clarin scrive che "Leo Messi è il Re del Bernabeu". Per 'Canchallena' "ieri il Bernabeu più che un campo di calcio è stato un teatro, con Messi a braccia incrociate a fare l'inchino, un gesto più da attore che da calciatore, ma un segno inequivocabile di quanto il fuoriclasse argentino si senta onnipotente, specialmente al Bernabeu". In Francia, L'Equipe celebra il club blaugrana ("Il Barça sulla Via Real" e "Messi gela il Real") ricordando con questo risultato "relega i rivali storici a 14 punti".