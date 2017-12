Tirreno-Adriatico:presentazione a Loreto

ROMA, 25 DIC - La Tirreno-Adriatico 2018 si disputerà dal 7 al 13 marzo e verrà presentata a Loreto (Ancona) venerdì 12 gennaio. Lo scorso anno la 'Corsa dei due mari' fu appannaggio del colombiano Nairo Quintana, ma soprattutto permise allo slovacco Peter Sagan, campione del mondo in carica, di 'fare la gamba' in vista della Milano-Sanremo, vincendo due tappe. Sette le frazioni in programma ed è facile prevedere che il percorso ricalchi per caratteristiche quello degli anni passati, con alcuni tracciati adatti ai velocisti, un arrivo in salita duro e alcuni percorsi 'mossi'. La corsa dovrebbe partire da Lido di Camaiore, con una cronosquadre, per poi spostarsi verso Follonica, sede d'arrivo della 2/a tappa. Da qui ripartirerebbe la 3/a tappa verso Trevi, mentre la 4/a frazione dovrebbe scattare da Foligno, per concludersi a Serra San Quirico. Il finale potrebbe essere, ancora una volta, a San Benedetto del Tronto. (ANSA).