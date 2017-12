'Corri per la Befana', appuntamento il 6

ROMA, 25 DIC - Mancano poco più di due settimane al via della Corri per la Befana-Trofeo Nsl Italia e clinica Veterinaria Nsl. Giunta alla 26/a edizione, la manifestazione dell'Epifania, in programma sabato 6 gennaio 2018 nel Parco degli Acquedotti, oltre alla gara competitiva e non competitiva da 10 km, propone una Happy run da 3 km e una Mini happy run da 800 mt., che scatteranno poco prima della partenza della 10 km. Sono numerose le iniziative che gli organizzatori del Roma road runners club hanno previsto per tutti i giovani amanti dello sport all'aria aperta. Come ad esempio 'le volate della Befana', batterie di corsa lunghe 50 metri per i più piccoli con iscrizione gratuita sul posto che si svolgeranno venerdì 5 gennaio alle 10,30. È possibile partecipare sia individualmente, sia come scolaresca. Senza dimenticare il 'villaggio della Befana'.