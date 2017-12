Basket: Brescia all'assalto di Milano

ROMA, 25 DIC - I tifosi bresciani sono pronti a gremire il settore ospiti del Forum di Assago, per sostenere la Germani basket Brescia sul campo dell'EA7 Emporio Armani Milano (domani alle 12), la squadra più forte del campionato di Serie A. Arrivare alla sfida di Santo Stefano con quattro punti di vantaggio è motivo d'orgoglio per la Leonessa e per i suoi sostenitori, che viaggeranno almeno in 1.200 (ma forse ce ne saranno molti di più) alla volta di Assago, per la sfida più interessante del 12/mo turno di campionato, dalla quale Brescia cerca nuove certezze per rafforzare un cammino fin qui entusiasmante. Tutto il 2017 della Germani è stato esaltante e la sfida all'Olimpia è la classica ciliegina sulla torta, qualunque sarà il risultato sul parquet del Forum. Avere conquistato con largo anticipo la qualificazione alla Final-eight di febbraio, concludere l'anno davanti a tutti e portare tanti tifosi bresciani in trasferta è un vanto. Ecco perché per la Leonessa è giusto affrontare la sfida di Milano senza pressione.