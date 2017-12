Basket: serie A, Varese-Bologna 85-90

VARESE, 26 DIC - C'è voluto un tempo supplementare per definire l'esito della sfida tra Openjobmetis Varese e Segafredo Bologna (85-90, 14-17, 38-36, 55-51 e 74-74), al termine di una partita sempre in grandissimo equilibrio. Alessandro Gentile è stato il protagonista assoluto - 32 punti realizzati - e grazie al lui Bologna ha sempre respinto i tentativi di fuga di Varese. Nelle battute finali del tempo regolare, però, la Openjobmetis è stata costretta a un autentico miracolo per riagguantare la parità a quota 74 grazie a una tripla di Wells. Nel supplementare, i varesini hanno avuto con Tambone la possibilità di "rompere" la partita ma il canestro del possibile "più 4" a un minuto dalla sirena è stato annullato per una contestata infrazione di passi. Nel finale, Gentile ha preso di nuovo il comando delle operazioni segnando i canestri che hanno dato ai bolognesi un successo molto importante in prospettiva playoff, mentre la battuta d'arresto rischia di complicare non poco il cammino di Varese sulla via della salvezza.