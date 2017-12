Basket: Eurocup, Torino perde in casa

TORINO, 26 DIC - La Fiat Torino chiude il girone A di EuroCup con una sconfitta per 72-79 contro l'Unics Kazan, entrambe qualificate alla Top 16 ma ancora a caccia del secondo posto. Al PalaRuffini di Torino la squadra di Banchi ha lottato contro la quotata formazione russa, restando a contatto fino a metà partita, chiusa 32-39. Nel terzo periodo è affiorata tutta la qualità di Kazan, volata a +15 sul 50-65 grazie alla regia di Colom e ai tiri di Lasme, 16 punti con 8/8 dal campo. Non sono bastate a Torino le buone prove di Patterson e Washington per vincere la partita e provare a ribaltare il -8 dell'andata: Kazan chiude il girone al 2/o posto alle spalle del Darussafaka Istanbul mentre la Fiat dovrà attendere il risultato della sfida di domani tra Cedevita Zagabria e Parigi. In caso di vittoria dei croati contro i francesi Torino chiuderà al quarto posto, finendo nella seconda fase nel girone del Bayern Monaco. Se vincessero i parigini, la Fiat chiuderebbe al terzo posto finendo nel gruppo G con il Lokomotiv Kuban.