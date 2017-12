Conte: "Vidal? Lo vorrei sempre con me"

ROMA, 27 DIC - Antonio Conte non ha mai dimenticato le sue incursioni nelle aree avversarie, la sua duttilità tattica e, perché, anche i suoi gol a volte spettacolari. L'allenatore del Chelsea ha sempre manifestato grande ammirazione per Arturo Vidal, oggi al Bayern Monaco, che avuto alle proprie dipendenze quando guidava la Juventus. Quando può, Conte, lancia messaggi invitanti al centrocampista cileno. L'ultimo è arrivato dopo la vittoria in Premier dei 'Blues' sul Brighton, firmata da Morata e Alonso, anche loro ex della Serie A. "Vidal lo vorrei sempre con me", ha detto Conte.