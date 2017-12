A. Vidal: su di lui Roma e Atl. Madrid

ROMA, 27 DIC - A ogni sessione di mercato, il terzino destro del Barcellona, Aleix Vidal, diventa l'oggetto del desiderio di diverse squadre. L'ultima, almeno secondo quanto scrive il quotidiano 'Abc de Sevilla', è l'Atletico Madrid, che ha inserito nella lista dei partenti sia Juanfran sia Vrsaljko. Vidal, nel 'Clasico' prenatalizio, ha realizzato il gol del 3-0 del Barcellona, ma in realtà quel gol non ha convinto i dirigenti catalani, che lo considerano cedibile. Tra le pretendenti, oltre al club 'Colchonero' ci sarebbe anche la Roma, che ha in mente di acquisire il cartellino del giocatore con la formula del prestito. Monchi conosce molto bene Vidal: fu lui a portarlo nel Siviglia, prima del trasferimento a Barcellona, per sostituire Dani Alves. Tuttavia, nella scala gerarchica dell'allenatore Ernesto Valverde, Vidal è stato scavalcato anche dal portoghese Semedo, oltre che da Sergi Roberto. L'arrivo di Vidal a Roma permetterebbe a Di Francesco di poter spostare Florenzi più avanti.