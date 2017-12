Neymar ricorda infortunio Mondiali 2014

ROMA, 27 DIC - In un'intervista concessa all'ex compagno nel Barcellona Gerard Piquè per il magazine 'The players tribune', Neymar ricorda il peggior momento della sua carriera. Il brasiliano torna con il pensiero ai Mondiali 2014 e all'infortunio subito nei quarti di finale contro la Colombia, quando Zuniga, con un'entrataccia da dietro, gli precluse le ultime due partite del Mondiale brasiliano. "Quell'infortunio è stato il peggior momento della mia vita - confessa Neymar -: in quei giorni piansi tantissimo, vidi piangere anche i miei genitori e i miei amici. Non riuscivo a sollevare le gambe, non riuscivo a muoverle. Il medico mi toccava le gambe e io non sentivo nulla. Dopo gli esami, mi disse che avrei camminato, ma che per me il Mondiale era comunque finito. Se il colpo fosse stato assestato due centimetri più in lato sarei potuto rimanere paralizzato". "Giorni dopo - prosegue Neymar - ho assistito in tv alla sconfitta del Brasile per 7-1 contro la Germania in semifinale, ma io non potevo far nulla".