Sci: azzurri cercano gloria a Bormio

BORMIO (SONDRIO), 27 DIC - La Cdm di sci chiude il 2017 con le gare di Bormio e di Lienz. Nella località valtellinese gli uomini-jet saranno impegnati sulla massacrante pista Stelvio con domani discesa e venerdì combinata. Le ragazze, invece, nella cittadina del Tirolo dell'est dovranno misurarsi domani in uno slalom e venerdì in un gigante. Il tutto con previsioni meteo non buone che annunciano neve nella prossime ore su entrambi i fronti delle Alpi, tanto che a Lienz la gara di slalom è già stata anticipata rispetto a quella di gigante e a Bormio è stata annullata la seconda prova cronometrata in programma oggi. La Stelvio negli ultimi anni è stata molto amata dagli azzurri: Peter Fill, Christof Innerhofer e Dominik Paris vi hanno raccolto successi e podi a ripetizione. Adesso le premesse per ripetersi sono buone, stando alla prima prova cronometrata con Fill miglior tempo, Innerhofer 2/o e Paris 5/o. L'unica incognita può essere il tempo con eccessive nevicate che potrebbero ammorbidire il fondo pista e rallentarlo.