Hamsik, bello essere bomber di un club

NAPOLI, 27 DIC - "Essere il bomber di un club è bellissimo per un giocatore, sono contento di averlo fatto nel Napoli, nella squadra a cui tengo tanto. Sono contento". Marek Hamsik commenta così in un'intervista a Sky Sport il suo primato come goleador del Napoli di tutti i tempi stabilito grazie al gol numero 116 messo a segno contro la Sampdoria. "Maradona - rivela lo slovacco - mi ha mandato un messaggio e lo ringrazio, ho qualcosa in mente ma non lo posso dire. Il titolo di campione d'inverno? Non significa niente, per sfortuna non siamo in Argentina dove c'è apertura e clausura e non ci daranno la coppa", aggiunge Hamsik. "Nel 2017 abbiamo fatto più punti di tutti, purtroppo ci manca il titolo altrimenti era da 10 in pagella. Speriamo che il 2018 - conclude il capitano del Napoli - sia l'anno giusto, lo speriamo tutti".