Vela:Sydney-Hobart,vittoria 'sub judice'

HOBART (AUSTRALIA), 27 DIC - Vittoria con primato per il supermaxi Wild Oats XI nella 73/a edizione della Sydney-Hobart, tradizionale regata che mette alla prova decine di equipaggi nelle infide acque dello Stretto di Bass. L'imbarcazione ha coperto la distanza in un giorno, otto ore, 48 minuti e 50 secondi, battendo di oltre cinque ore il record stabilito l'anno scorso da Perpetual Loyal. Il successo è però in bilico a causa di un reclamo presentato dall'equipaggio della barca seconda classificata, Ldv Comanche - giunta sul traguardo in Tasmania con un ritardo di 26 minuti dopo aver dominato per gran parte la regata - e che la giuria avrà tempo un paio di giorni per valutare. Secondo i ricorrenti, alla partenza da Sydney Wild Oats avrebbe compiuto manovre non consentite, rischiando una collisione. Alla prova partecipa anche Mascalzone Latino con un Cookson 50, barca con cui erano già stati ottenuti risultati di assoluto rilievo. Mascalzone occupa al momento la decima posizione ed è atteso a Hobart nelle prime ore di domani.