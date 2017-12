Inter: Ausilio, Pastore? Ora è prematuro

MILANO, 27 DIC - "Pastore? La sua qualità non si discute ma ora è prematuro parlare di qualsiasi cosa. Conosco anche i paletti che abbiamo, che non sono di natura tecnica, e io devo lavorare anche con quelli". Il ds dell'Inter, Piero Ausilio, chiarisce che a gennaio il club si muoverà con cautela. "Non pensiamo che la nostra rosa sia perfetta, ma sappiamo che è forte. Vedremo se sul mercato troveremo qualcosa per migliorare ancor di più - ha detto Ausilio -. Pensare di inserire qualcuno solo per dimostrare alla gente che siamo uno in più non ci interessa". Ausilio ha definito il derby di coppa Italia "molto importante. Teniamo a questa competizione e cercheremo di giocarci le nostre carte al meglio. L'Inter in difficoltà? Non dimentichiamo che, a parte gli ultimi due risultati, la nostra finora è stata una stagione importante. Si è trattato di inciampi - ha concluso -, parlare di crisi è esagerato: Spalletti e tutta la società credono in questa squadra".