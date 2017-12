C.Italia: per A.Donnarumma lacrime gioia

MILANO, 27 DIC - Non poteva immaginare miglior debutto con il Milan Antonio Donnarumma, fra i protagonisti del derby di coppa Italia vinto ai supplementari dai rossoneri, che si sono qualificati alla semifinale del torneo. Il portiere, promosso titolare per gli infortuni del fratello Gianluigi e della riserva Marco Storari, ha concluso la partita contro l'Inter trattenendo a stento lacrime gioia, dopo aver tenuto la porta inviolata e salvato il risultato in almeno due occasioni. Subito circondato dai compagni di squadra, Antonio Donnarumma si è goduto poi l'abbraccio del fratello minore, apparso claudicante per il problema all'inguine.