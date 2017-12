Milan: Gattuso, c'è ancora da soffrire

MILANO, 27 DIC - "Ci sarà ancora da soffrire, sarebbe folle pensare che con questa vittoria abbiamo risulto il problemi. Ma ci fa lavorare con più tranquillità". Rino Gattuso non vuole esaltarsi dopo il derby di coppa Italia vinto dal suo Milan ai supplementari. "Io forse sono il più scarso allenatore in Serie A, devo mangiarne di pastasciutta, ma voglio vincere anche quando gioco a calcetto con mio figlio - ha spiegato -. Spero solo che i ragazzi mi dimostrino quello che mi stanno dimostrando in settimana, ce la giocheremo con tutti". "Questa è una squadra con qualità. E' sempre mancato il veleno ma oggi abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo saputo battagliare ed è venuta fuori la qualità. Ora speriamo di fare punti prima della sosta perché per noi è fondamentale - ha aggiunto -. Fa bene toccare il fondo? Da quando faccio l'allenatore l'ho toccato più volte, fra Palermo, Ofi Creta, Pisa non mi sono fatto mancare nulla".