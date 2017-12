Nadal rinuncia anche a torneo Brisbane

BRISBANE (AUSTRALIA), 28 DIC - Dopo aver annunciato il forfait per il torneo di oggi ad Abu Dabhi, Rafael Nadal ha rinunciato anche a quello di Brisbane in Australia in programma domenica. Il numero 1 al mondo del tennis, alle prese con problemi al ginocchio destro, ha così twittato: "L'intenzione era di giocare, ma non sono ancora pronto dopo la lunga stagione dello scorso anno e il tardivo inizio della mia preparazione. Vedrò i miei fan australiani quando andrò il 4 gennaio a Melbourne per preparare l'Australian Open".