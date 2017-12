Patrocinio Unesco a Maratona Roma 2018

ROMA, 28 DIC - Anche nel 2018 la Maratona di Roma avrà il patrocinio dell'Unesco. L'Ente ha infatti confermato il suo ok agli organizzatori della grande corsa che si svolgerà il prossimo 8 aprile per le vie della capitale, in considerazione del "significativo valore" dell'iniziativa intesa a favorire una più attiva fruizione del Patrimonio Mondiale dell'Unesco coniugando sport, arte e cultura. Nel 2017 c'è stato un boom di partecipanti: hanno tagliato il traguardo 13.318 atleti, (poco meno dei 14.875 del 2014 che sono il record per una maratona in Italia) ai quali si aggiungono gli oltre 60mila partecipanti ala prova non competitiva di 4 km.