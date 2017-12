Montella a un passo da panchina Siviglia

ROMA, 28 DIC - Vincenzo Montella diventerà nelle prossime ore il nuovo allenatore del Siviglia. Lo riferiscono i media spagnoli, secondo cui il tecnico è in viaggio per l'Andalusia dove è atteso nel pomeriggio, per poi mettere nero sui bianco all'accordo che dovrebbe essere di un anno e mezzo, fino a giugno 2019. Secondo le ultime indiscrezioni, l'ex tecnico di Catania, Fiorentina e Roma avrebbe raggiunto l'accordo per la risoluzione con il Milan, con il quale è sotto contratto fino al 2020. Montella sostituirà sulla panchina andalusa l'argentino Eduardo Berizzo, esonerato una settimana fa e che era tornato ad allenare dopo il grave problema di salute.