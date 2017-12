Abu Dhabi, Anderson e B.Agut avanti

ROMA, 28 DIC - Il sudafricano Kevin Anderson e lo spagnolo Roberto Bautista Agut si sono qualificati per le semifinali del 'Mubadala World Tennis Championship' di Abu Dhabi, il torneo-esibizione che inaugura la nuova stagione tennistica e in programma fino a sabato nella capitale degli Emirati Arabi Uniti. Anderson ha sconfitto per 6-3 7-6(2) lo spagnolo Pablo Carreno Busta e domani se la vedrà con l'austriaco Dominic Thiem. Bautista-Agut ha invece battuto 7-5 6-2 il russo Andrey Rublev e affronterà - sempre domani - il serbo Novak Djokovic, ex n.1 del mondo e al rientro dopo un lungo stop dovuto a problemi ad un gomito. Sia Thiem sia Djokovic hanno usufruito di un 'bye'. Sabato 30 - giorno delle finali - spazio per la prima volta nella storia di questa esibizione al tennis femminile con la sfida tra la statunitense Serena Williams, ex numero uno del mondo e da poco diventata mamma, e la lettone Jelena Ostapenko, vincitrice dell'ultimo Roland Garros.